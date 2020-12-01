SON DAKİKA HABERİ... CHP karıştı! Tecavüz, taciz ve cinsel mesaj skandalına isyan: Utanıyorum!

Kaftancıoğlu, bir cinsel saldırıya gösterdiğim insani tepkiyi "şov" olarak görüyorsa, cinsel saldırılara karşı düzenlenen toplantı ve basın açıklamalarına neden katılıyor? Kaftancıoğlu'nun mantığından gidersek, "Mahkeme faili tutukladıysa gereği yapılmış" demektir. O halde tepkiye ne gerek var? O halde Kaftancıoğlu bu toplantılara neden katılıyor? Ve o alçaklığa ses çıkaranları da şovmen olarak mı görüyor? Belli ki Canan Kaftancıoğlu, kadın mücadelesini de mücadelenin kavramlarını da içselleştiremememiş... Söylemleri de basit bir ezberin ötesine geçememiş. Bunun takdiri kadınlarındır!" dedi.

YARKADAŞ'TAN KAFTANCIOĞLU'NA SORULAR

Ümraniye'deki skandal tacizi de gündeme getiren Yarkadaş son dakika çıkışında "Kaftancıoğlu madem tecavüze karşı çıkanları şovla suçluyor o halde kendisine buradan çağrı yapıyor ve sorularıma cevap istiyorum" diyerek Kaftancıoğlu'na şu soruları sordu:



*Pazar gecesi üzülerek öğrendiğim ve CHP 26. Dönem Vekilleri Grubu'nda paylaştığım Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. Adlı genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz?

Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti?

Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz? Neden dönmüyor ve disiplin işlemi başlatmıyorsunuz? Üstelik WhatsAppınıza tüm ayrıntılar gönderilmiş.

'KAFTANCIOĞLU KİMSEYE CEVAP VERMİYOR'

Yarkadaş paylaşımlarında Kaftancıoğlu'nun kimseye cevap vermediği belirterek, "Dün gece eski ilçe sekreterimiz beni aradı ve "Vekilim bu konuya el atın, Kaftancıoğlu bize dönmüyor, cevap vermiyor. Bir kadın çok mağdur" dedi. Kendisine Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun makam telefonunu verdim. "Siz sayın genel başkanımıza aktarın, ben de haberini yapacağım. Partide hiçbir görevim yok. Sadece haberini yapabilirim" dedim. Evet Kaftancıoğlu, sanırım bu konuyu çözmeye çalışan eski ilçe sekreterimizi de şov yapmakla suçlayacaktır! Çünkü ona göre, mağdur kadının sesi olmak şovdur!" diye konuştu.

AVCILAR'DAKİ TACİZE NEDEN SESSİZ KALDINIZ

SABAH gazetesinde çıkan "CHP Avcılar'daki taciz skandalı" son dakika haberine de değinen Yarkadaş, "Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Özlem Hanelçi adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hanelçi, ben bu tweetleri yazarken, yaşadıklarını ve çığlığın duyurmaya çalıştığı mesajlaşmalarını bana da yolladı. Az önce onları okudum. Toplam 25 mesaj. Özlem Hanım, durumu önce İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul'a aktarıyor. Yurdakul, konuyla ilgileneceğini ancak Kaftancıoğlu'na da bilgi vermesi gerektiğini söylüyor. Mağdur Özlem Hanım, "Mail adresine yazdım" diyor.

Kaftancıoğlu'ndan ses soluk çıkmayınca, Özlem Hanım konuyu kamuoyuna duyurmaya karar veriyor ve benim tweetimin altına yaşadıklarını yazıyor. Böylece konu da alenileşiyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı. Belli ki Kaftancıoğlu bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, ben her platformda bunu gündeme getireceğim. Bunun bedeli partiden atılmak olsa bile" ifadelerini kullandı.