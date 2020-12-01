SON DAKİKA HABERİ... CHP karıştı! Tecavüz, taciz ve cinsel mesaj skandalına isyan: Utanıyorum!

Maltepe yaşanan cinsel saldırı olayının ardından ortaya çıkan son dakika bilgisinde CHP Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi'nin taciz ve ahlaksız teklif iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise iki taciz olayıyla alakalı bir gazeteye demeç verdi. Bu demecinde Barış Yarkadaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na yönelik ağır eleştirlerde bulundu.
SON DAKİKA CHP KARIŞTI! CHP'Lİ İSİMDEN KAFTANCIOĞLU'NA: UTANDIM! YAZIKLAR OLSUN
Maltepe'de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.K'ya yönelik cinsel saldırısı sonrasında CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş birbirine girdi. Kaftancıoğlu katıldığı programda ve bir gazeteye verdiği röportajda Yarkadaş'ı cinsel saldırı sonrası Karagöz'e yönelik eleştirisi nedeniyle şovmenlikle suçladı. Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'na "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Canan Kaftancıoğlu'nun "cinsel saldırı ile şov" kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun" dedi.
KAFTANCIOĞLU'NUN TEPKİSİZ KALMASI BARDAĞI TAŞIRDI
Yarkadaş yaptığı paylaşımda, "Canan Kaftancıoğlu, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik gösterdiğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan "ŞOV" olarak nitelemiş! Güya ben işin şovundaymışım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Kaftancıoğlu'nun "cinsel saldırı ile şov" kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Yazıklar olsun! Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır? Maltepe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine Pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir. Maltepe İlçe Başkanı ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek basına duyuruyu engellemiştir. Bu yüzden binada tartışma çıkmıştır. Benim tüm bunlardan Pazar günü akşam saatlerinde haberim oldu" dedi.
ÜZERİNE GİTMEDİ
Kadın Kolları Üyesi bir partilimiz aradı ve yaşananları anlattı. Bunun üzerine, "Buna sessiz kalmamalıyız" dedim. Ardından da "Peki benim konunun üstüne gidebilmem için bir belge var mı? Mağdurun beyanı, tutanak gerek. Bu olmadan ne söylesek sıkıntı olur" dedim. Kadın Kolları Üyesi arkadaşımız "Biraz sonra tüm gazetecilere yollayacağız" cevabını verdi.
Yarkadaş'ın son dakika paylaşımları CHP'de taciz skandalı gerginliğinin sürdüğünü gösterdi
Yaklaşık 3 dakika sonra da mağdurun ifadesinin yazılı olduğu tutanağı gönderdi. Tutanağı okuduğumda mideme bir yumruğun oturduğunu hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu ahlaksızlık karşısında elimden gelebilecek tek şeyin tweet atarak konunun üstüne gitmek olduğunu düşündüm.
YARKADAŞ'A TELEFON: BARIŞ BEY DOSYA ARTIK ONLARDA
Ört bas edilmeye çalışılan rezaletin ardından Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan bir kadın yöneticimiz arayarak "Barış Bey, biz suça ilişkin dosyayı Cuma akşamı hazırladık ve failin partiden atılması için İl Başkanlığı'na gönderdik artık dosya onlarda" dedi. Dikkat edin, bu konuşma olaydan 3 gün sonra gerçekleşiyor. İlçe yöneticimize sordum: "Peki, partiden atıldı mı?" diye sordum. "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi. Çünkü atılmış olsaydı, üyelikten düşümü için kağıt gelmesi gerekirdi.
Bu konuşmanın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçti. CHP İstanbul İl Sekreterliği'nden aradığını söyleyen bir arkadaşımız, "Vekilim, failin dosyası bizde. İl Disiplin Kurulumuz dosyada gereğini yapacak" dedi. Demek ki Pazar gecesine kadar hala bir işlem yapılmamıştı. Ne zaman ki tweet atıp konuyu duyurduysam "atılma" işlemi o zaman aklına geldi Kaftancıoğlu'nun... Çünkü bu konuşmadan 10 dakika sonra CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman aradı ve "Vekilim şahıs partiden atıldı" dedi.
Madem atıldı bunun belgesi nerede? İl Disiplin Kurulu ne zaman toplandı? Hatta kurula da gerek yok! İl Disiplin Kurulu tek başına da bu kararı verecek yetkiye sahiptir! En azından İl Disiplin Kurulu Başkanı bu işlemi yapar ve kamuoyuna duyururdu. Ancak belli ki başka bir yöntem işlenmiş ve Kaftancıoğlu, konunun duyulmaması için gayret sarf etmiş. Çok yazık!
Kaftancıoğlu, bir cinsel saldırıya gösterdiğim insani tepkiyi "şov" olarak görüyorsa, cinsel saldırılara karşı düzenlenen toplantı ve basın açıklamalarına neden katılıyor? Kaftancıoğlu'nun mantığından gidersek, "Mahkeme faili tutukladıysa gereği yapılmış" demektir. O halde tepkiye ne gerek var? O halde Kaftancıoğlu bu toplantılara neden katılıyor? Ve o alçaklığa ses çıkaranları da şovmen olarak mı görüyor? Belli ki Canan Kaftancıoğlu, kadın mücadelesini de mücadelenin kavramlarını da içselleştiremememiş... Söylemleri de basit bir ezberin ötesine geçememiş. Bunun takdiri kadınlarındır!" dedi.
YARKADAŞ'TAN KAFTANCIOĞLU'NA SORULAR
Ümraniye'deki skandal tacizi de gündeme getiren Yarkadaş son dakika çıkışında "Kaftancıoğlu madem tecavüze karşı çıkanları şovla suçluyor o halde kendisine buradan çağrı yapıyor ve sorularıma cevap istiyorum" diyerek Kaftancıoğlu'na şu soruları sordu:
*Pazar gecesi üzülerek öğrendiğim ve CHP 26. Dönem Vekilleri Grubu'nda paylaştığım Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. Adlı genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz?
Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti?
Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz? Neden dönmüyor ve disiplin işlemi başlatmıyorsunuz? Üstelik WhatsAppınıza tüm ayrıntılar gönderilmiş.
'KAFTANCIOĞLU KİMSEYE CEVAP VERMİYOR'
Yarkadaş paylaşımlarında Kaftancıoğlu'nun kimseye cevap vermediği belirterek, "Dün gece eski ilçe sekreterimiz beni aradı ve "Vekilim bu konuya el atın, Kaftancıoğlu bize dönmüyor, cevap vermiyor. Bir kadın çok mağdur" dedi. Kendisine Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun makam telefonunu verdim. "Siz sayın genel başkanımıza aktarın, ben de haberini yapacağım. Partide hiçbir görevim yok. Sadece haberini yapabilirim" dedim. Evet Kaftancıoğlu, sanırım bu konuyu çözmeye çalışan eski ilçe sekreterimizi de şov yapmakla suçlayacaktır! Çünkü ona göre, mağdur kadının sesi olmak şovdur!" diye konuştu.
AVCILAR'DAKİ TACİZE NEDEN SESSİZ KALDINIZ
SABAH gazetesinde çıkan "CHP Avcılar'daki taciz skandalı" son dakika haberine de değinen Yarkadaş, "Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Özlem Hanelçi adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hanelçi, ben bu tweetleri yazarken, yaşadıklarını ve çığlığın duyurmaya çalıştığı mesajlaşmalarını bana da yolladı. Az önce onları okudum. Toplam 25 mesaj. Özlem Hanım, durumu önce İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul'a aktarıyor. Yurdakul, konuyla ilgileneceğini ancak Kaftancıoğlu'na da bilgi vermesi gerektiğini söylüyor. Mağdur Özlem Hanım, "Mail adresine yazdım" diyor.
Kaftancıoğlu'ndan ses soluk çıkmayınca, Özlem Hanım konuyu kamuoyuna duyurmaya karar veriyor ve benim tweetimin altına yaşadıklarını yazıyor. Böylece konu da alenileşiyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı. Belli ki Kaftancıoğlu bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, ben her platformda bunu gündeme getireceğim. Bunun bedeli partiden atılmak olsa bile" ifadelerini kullandı.