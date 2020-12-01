SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan CHP'de yeni skandal: "İki başkan yardımcısı da taciz etti"

Son dakika haberi... CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalına parti sus pus olurken CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu. Hanelçi, Twitter mesajında "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı. İşte çarpıcı taciz skandalı...

SON DAKİKA "İKİSİ DE TACİZ ETTİ, ÜZERİNİ ÖRTÜP DALGA KONUSU YAPTILAR!"

SABAH'ın ulaştığı Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını belirtti. Partisinden bu yüzden istifa ettiğini söyleyen Hanelçi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde kendisine yaşatılan kabusla ilgili şu çarpıcı bilgileri verdi;