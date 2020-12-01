Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan CHP'de yeni skandal: "İki başkan yardımcısı da taciz etti"

SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan 'de yeni skandal: "İki başkan yardımcısı da taciz etti"

'de şoke eden bir son dakika haberi daha... Önceki gün 'de bir taciz ve tecavüz girişimi ila sarsılan CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' diyerek duyurdu. Mağdur kadın iki CHP'li yöneticinin tacizini anlatırken, durumun parti içinde hem üzerinin örtülmek istenmesi hem de alay konusu edilmesine ilişkin çarpıcı son dakika ifadelerinde bulundu. Hanelçi "Ben de iki kez tacize maruz kaldım, hakkımı ararken adeta linç edildim" dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:01 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:12 ABONE OL
SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan CHP'de yeni skandal: İki başkan yardımcısı da taciz etti

Son dakika haberi... CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalına parti sus pus olurken CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu. Hanelçi, Twitter mesajında "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı. İşte çarpıcı taciz skandalı...

SON DAKİKA "İKİSİ DE TACİZ ETTİ, ÜZERİNİ ÖRTÜP DALGA KONUSU YAPTILAR!"

SABAH'ın ulaştığı Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını belirtti. Partisinden bu yüzden istifa ettiğini söyleyen Hanelçi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde kendisine yaşatılan kabusla ilgili şu çarpıcı bilgileri verdi;

"TACİZ VE AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU"

Ben spor eğitmeniyim. İki yıl önce Özgür A. telefonla tacizlerde bulundu, ahlaksız teklifler yaptı, evine davet etti. 1.5 yıl önce genel merkeze ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim.

BİR YIL ARAYLA İKİNCİ TACİZ! CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Hanelçi son dakika açıklamalarında ikinci taciz vakasını da anlattı. "Bir yıl sonra bu kez Yasin I.'nın tacizine maruz kaldım" diyen mağdur kadın "Cinsel içerikli mesajlar attı. Kadını cinsel obje olarak gören bir tutumdaki mesajlardı. Sosyal medyada yazınca CHP İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul aradı" dedi ve devamını şöyle aktardı;

"CANAN HANIM SENİ ARAYACAK" DEDİLER, SONRA ALAY ETTİLER!

Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım.

CHP'DE MAKAMLAR TACİZE YARIYOR! GÜRSEL TEKİN'İN KARDEŞİNE TELEFON

Yasin I.'nın yaptıklarını CHP İl Başkanlığına bildirdim. Sonra akrabaları tarafından telefonla tehdit edildim. Yasin I., Gürsel Tekin'in kardeşini arıyor. 'Siz tanıyorsunuz Özlem'i. Bu olayı kapatsın' diyor. Sonra Tekin'in kardeşi beni aradı. 'Bunlar pislik adamlar' dedi. Üstelik bunlara rağmen Canan Hanım, Yasin I.'yı yönetimine almış.

SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan CHP'de yeni skandal: İki başkan yardımcısı da taciz etti

TEHDİTLER BAŞLADI

Yasin I.'nın eniştesi tarafından tehdit edildim. Siyasi partinin amacı kadınlara taciz mi! Ama bu adamlar makamları taciz için kullanıyorlar. Tacizi bildirdiğim halde bu adamlar partide baş tacı. Kaftancıoğlu kadın haklarını savunmuyor. Onun yüzünden birçok kadın siyasette engellendi. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Kadın Kolları nerede?"

"KAFTANCIOĞLU KADINLARI SAVUNMUYOR"

Hanelçi tacizlerle ilgili son dakika açıklamalarında "Canan Kaftancıoğlu'nun kadın hak savunucu olduğunu düşünmüyorum. Kendisi sayesinde birçok kadın siyasette engellenmiştir. CHP'de partizanlık yapılarak bu tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Maltepe'deki olayda da, CHP Kadın Kolları'nın, o kadının yanında olması gerekiyordu" dedi.

KADIN KABAHATLİYMİŞ GİBİ DAVRANIYORLAR!

Özlem Hanelçi: CHP'li bir aileden geliyorum. Babaannem Dolmabahçe'ye gelin gelmiş. Atatürk'ün akrabalarıyız. Selanik'ten geliyoruz. Bunları yaşadığımız için üzgünüm. Şikâyet etsem ne olacak ki, kim duyuyor? Hatta kadın kabahatliymiş gibi davranıyorlar. Şikâyet edince üstünü örttükleri için uğraşmak istemedim ve savcılığa başvurmadım. Ancak iki yıl önce CHP Avcılar İlçesi'nde uğradığım bir tacizle ilgili savcılığa şikâyette bulunmuştum. CHP Avcılar'daki bu tacizle ilgili de hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Son dakika haberi... CHP'li yöneticinin 23 yaşındaki kıza tacizinde şok gelişme: Üst düzey CHP'liler devreye girmiş!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Taciz ve tecavüz girişimleriyle sarsılan CHP'de yeni skandal: "İki başkan yardımcısı da taciz etti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA