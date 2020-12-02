1 Aralık Laçin bayramı

Azerbaycanile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki stratejik Laçin kentini 1 Aralık'ta (dün) Azerbaycan ordusuna teslim etti. Azerbaycan Türkleri, 28 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Laçin'in işgalden kurtarılmasını Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın ederek kutladı. Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesinin ardından binlerce Azerbaycanlı, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sokaklara çıktı. Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, türkü ve marşlar söyleyip sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu. İşgal yıllarında Laçin'i terk etmek zorunda kalanlar ata yurtlarına dönecek olmanın mutluluğuyla sevinç gözyaşları döktü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan 20 Kasım'da Ağdam'ı, 25 Kasım'da Kelbecer'i teslim etti.Bakü'dekikutlamalara katılan Laçinli Natig Dağlaroğlu "1992'den beri vatansız yaşıyorduk. Başkomutanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada Azerbaycan bayraklarının yanında Türk bayrakları da asılı. Allah iki kardeş ülkeyi daima var etsin. Bize destek olan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum" derken Laçinli Ağa Sadıkov da Aliyev ve Erdoğan'a şükranlarını ifade etti.Nahçıvan'ı kuşatmadan çıkarıyoruz ve aynı zamanda yeni bir ulaşım koridoru açıyoruz. Bundan bütün ülkeler yararlanacak. Azerbaycan ayrılmaz parçası Nahçıvan ve Türkiye ile birleşiyor. Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve isterlerse Ermenistan bu koridora katılabilir. Böylelikle bölgede beşli yeni bir iş birliği platformu oluşturulabilir. Bu fikri hem Putin hem Erdoğan memnuniyetle karşıladı.Laçin'e bayrak diken Azerbaycan askerleri "Azerbaycan Bayrağı, Laçin şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" diyerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e selam gönderdi.TSK'nın mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, kardeş Azerbaycan Ordusu'na tuzakları bozmakta destek sağlıyor. Libya'da Hafter'in bıraktığı patlayıcıları imha eden TMR-II Çetin ve TMR-I Dinçer Bomba İmha Robotları, Dağlık Karabağ'da da hayatlar kurtacak. Betül USTA/ANKARAMilliSavunma Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk- Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, 11 Kasım'da Rusya ile video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptına işaret etti.