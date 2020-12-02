Hayali suikast yalanına sarıldılar! Ne suikast var ne suikastçı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir algısı daha çöktü. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün yaptığı basın açıklamasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ONGUN DUYURDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan taciz olayının patlak vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tuhaf bir iddiada bulundu. Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağını ileri sürdü.

Öne sürülen açıklamanın ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı araştırmada, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik bir ihbarın olmadığını tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, "İmamoğlu'na yönelik suikast emri veren DEAŞ militanları yakalandı" haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

EMNİYET YOK DEMESİNE RAĞMEN…

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasına rağmen Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV, hayali suikastçının yakalandığını iddia etti.

Cumhuriyet, 'Ekrem İmamoğlu'na Suikast Son Anda Önlendi' başlıklı haberinde, şu ifadelere yer verdi: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığında olan terör örgütü IŞİD militanları son anda yakalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD suikast emri verdi. Koruma sayısı arttırılan İmamoğlu'na yapılacak suikast son anda önlendi."

ODATV, OLMAYAN SUİKATI ÖNLEDİ

Oda TV ise söz konusu haberinde şunları söyledi: "Tarih: 23 Kasım 2020. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma polislerine, 'artık daha dikkatli ve duyarlı olun' denildi. Zira, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgüt emri verilmişti: Ekrem İmamoğlu öldürülsün! Suikast emri veren, IŞİD'in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileriydi. İmamoğlu'nun tüm koruma ekibi uyarıldı. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olunursa acilen bilgilendirilmesi istenildi. Haliyle, İmamoğlu'na da bilgi verildi. İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındı. Tüm güvenlik kurumları uyarıldı. Eski bir İçişleri Bakanı da tüm bu bilgileri bize doğruladı. Ve sonuç ne mi oldu: İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu'nun koruma sayısı artırıldı. "

Sözcü yazarı Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve Ayşegül Arslan'ın da hayali suikast iddiasına destek vermesi dikkat çekti.





Suikast yalanına siyasetçilerden tepki!