Hukuk dışı dijitalleşmenin götüreceği yer faşizmdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum'un açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları, salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazanıyor. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören dijitalleşme, hepimiz için hayırlı neticeleri beraberinde getirecektir. Ancak hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Bunun için dijitalleşme özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara yol açmamalıdır.Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla maalesef bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor. Siber zorbalık gibi psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralanıyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kâr kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Devletlerin vatandaşlarını koruma gayesiyle attığı iyi niyetli adımlar ise hemen özgürlüklere müdahale parantezine alınarak akim bırakılmaya çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızı bilhassa da çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Temennimiz kendilerini hukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına gönüllü bir şekilde destek vermesidir.Türkiye, Gezi Olaylarıyla başlayan süreçte çok ciddi haksızlıklara, çifte standartlara maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar 24 saat canlı yayın yapan uluslararası medya kuruluşları tarafından barışçıl göstericiler olarak lanse edilmiştir. Ama aynı olaylar daha sonra Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanınca, bize basın özgürlüğü dersi verenler üç maymunu oynadılar. Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise söyleme gereği dahi duymuyorum. Bu tarafgirliğe artık aşinalık kazanmış birisi olarak bizi asıl üzen, bizi asıl rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. ANKARA