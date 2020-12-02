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Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin flaş açıklama!

Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde bazı kurum müdürlerinin görevden alındığı iddialarına ilişkin "İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 20:26 Son Güncelleme: 2.12.2020 20:37 ABONE OL
Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin flaş açıklama!

Vali Erin, yaptığı açıklamada, Siverek'te görev yapan kamu müdürlerinin görevden alındığına dair bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurum amirlerinin görevlerini başında olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

"İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Bu kamu görevlilerinin görevden alındıklarına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir. Bu tayinlerin belediye başkanının görevinden istifa etmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin flaş açıklama!
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