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Son dakika: Bakan Soylu'dan "'na girişimi" iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündemdeki "'na girişimi" iddiası hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:41 Son Güncelleme: 2.12.2020 18:12 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına açıklama

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek." ifadelerine yer verdi.

EMNİYET DE YALANLADI

Öne sürülen iddiaların ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı araştırmada, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik bir ihbarın olmadığını tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, "İmamoğlu'na yönelik suikast emri veren DEAŞ militanları yakalandı" haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

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Son dakika: Bakan Soylu'dan "Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi" iddiasına açıklama
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