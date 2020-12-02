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Soruşturma tamamlandı! Başkanı hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberler: Başkanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:23 Son Güncelleme: 2.12.2020 11:51 ABONE OL
Soruşturma tamamlandı! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI

Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM"

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde "Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor" demişti.

Başsavcılık Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamaya çalışan CHP'li Suat Özçağdaş itiraf etti: Yeniden gideceğim... Şükriye Tutkun: Yalan söylediler komşumun mahremine saldırdılar nasıl sessiz kalayım

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Soruşturma tamamlandı! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
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