Soruşturma tamamlandı! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI



Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM"



Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde "Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor" demişti.

Başsavcılık Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

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