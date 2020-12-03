Son dakika haberi: İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Sohbet ve videolarla eleman temin ediyorlardı

Son dakika: DEAŞ bağlantılı selefi grupların İzmir'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında daha önce de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp dava açılan ve halen yargılaması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Ebu Haris kod adını kullanan Ramazan O.'nun Vasat kitabevi isimli yerde ve çevresinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğinin tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLAR YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırma amacı ile başta genç müzahir kesimlerin etkileyecek tarzda Vasat kitabevinde sohbet toplantıları düzenlediği ve Youtube üzerinden yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyeti ile ilgili kullanmak üzere yardım topladığı anlaşıldı. Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğuna yönelik tespitler üzerine hareket geçildi.

Bugün Ramazan O. ve bağlantılı 12 kişiye ait 12 ikamet, 2 iş yeri ve 3 adet araçta arama ve gözaltı talimatı verildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 1 adet Av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

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