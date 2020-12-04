SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan SABAH'a değerlendirdi: 'PKK Sincar'dan çekiliyor'

DEAŞ'ı bahane ederek 2014'te bölgeye yerleşen terör örgütü PKK, bölgede yaşayan Ezidiler'i askeri ve politik olarak örgütlemeye çalışarak Ezidiler'den oluşan Sincar Direniş Birlikleri'ni (YBŞ) kurmuş ve Sincar'da özerk yönetim ilan etmişti. PKK'nın Irak, Suriye Türkiye üçgeninde stratejik öneme sahip Sincar'ı işgal etmesinden duyduğu rahatsızlığı Ankara'da birçok platformda dillendirmişti.

İKBY ve Bağdat yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından PKK'ya bağlı YBŞ, Sincar'da kontrol altında tuttuğu bazı bina ve bölgeleri boşaltmaya başladı. Irak Federal Polisleri, YBŞ'den boşalan karakollara yerleşti. Erbil ile Bağdat arasında geçen ekim ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde Irak Federal Polisi'ne bağlı 3 tugay geçtiğimiz günlerde Sincar'a yerleşmişti. Anlaşma ile Bağdat hükümetine bağlı bu gücün Suriye ve Irak sınırları üzerindeki 80 km'lik hatta yerleşmesi ve ardından tamamı Sincarlılar'dan oluşan 2 bin 500 kişilik yerel polis gücünün oluşturulması hedefleniyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, Sincar Anlaşmasının PKK'nın DEAŞ benzeri bir hareketle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde genişleyerek iki ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmesini engellediği söyledi.

"PKK'NIN GENİŞLEMESİ ENGELLENECEK"

Bölgede yaşanan gelişmeleri SABAH'a değerlendiren Murat Aslan şunları söyledi: "İKBY ile Irak yönetimi arasında imzalanan anlaşma sadece Sincar'da değil Kerkük'te siyasi, idari ve askeri yapılanmaları değiştirecek çok yönlü bir anlaşma. Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi göreve başladıktan sonra ABD ve Türkiye'ye ziyarette bulundu. İç çatışmalar ve kavgalarla sarsılan Irak'ta bugüne kadar en büyük kazanımı Sincar anlaşması oldu. PKK, 3 yıldır Irak'ın kuzeyinde siyasi, askeri ve yönetimsel olarak faaliyet gösteriyordu. Gara bölgesinden başlayıp Sincar ve Mahmur'a genişliyor ve genişlemeye de devam ediyor. Suriye'deki PYD ile direk temasta bulunan PKK'nın bu genişlemesi öncelikle Irak'ın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturuyor. İkinci olarak PKK'nın İKBY yönetiminin hakimiyet alanında varlığını göstermesi, peşmerge ve PKK arasındaki çatışmalar İKBY gücünü zayıflatıyor. Türkiye'de sınırında sürekli genişleyen bir terör örgütü görmek istemiyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyine birtakım operasyonlar gerçekleştiriyor. PKK'nın DEAŞ benzeri bir hareketle Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Yapılan anlaşma ile PKK'nın ve diğer grupların bölgedeki askeri ve siyasi varlığı bitirilmek isteniyor. Henüz tam bir çekilme daha gerçekleşmedi, PKK'nın bundan sonra gerçekleştireceği strateji Türkiye tarafından yakından takip ediliyor."