Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan, 'Yoğun Bakıma Yandaş Torpili' haberine yalanlama

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BU ŞEKİLDE BİR İTHAMDA BULUNULMASI ÜZÜCÜDÜR'

Tıbbi uygulamaların, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalar olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hekimler tarih boyunca mesleki uygulamalarında bu istikamette hareket etmişler, bunu meslek ahlakının önde gelen prensibi olarak kabul etmişlerdir. Tıp etiğinin önde gelen kurallarının başında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde tıbbi yardım yapmak gelir. Pandemiye karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına bu şekilde bir ithamda bulunulması üzücüdür. Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi, hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir" ifadelerine yer verildi.