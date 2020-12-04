SON DAKİKA HABERİ! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan meslekler hangileri?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası getirilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Peki, Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri?

SON DAKİKA! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF? HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MESLEKLER HANGİLERİ?

Yapılan en son kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar ile ilgili merak edilen Sokağa çıkma yasağında kimler muaf? ve Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri? Sorularının yanıtları ve son dakika haberleri şöyle;