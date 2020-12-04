Son dakika: Tacize uğrayan CHP'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler

"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER

Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.