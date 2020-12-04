CHP taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılmaya devam ederken, Avcılar İlçe Başkanlığından görev yapan ve taciz mağduru Özlem Hanelçi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.
Son dakika: Tacize uğrayan CHP'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler
TEHDİT EDİLDİM
Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını belirtti.
CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da sözlerine ekledi.
"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER
Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.