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Son dakika: Tacize uğrayan 'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler

'de üst üste patlayan taciz ve tecavüz skandalları partide işleri iyice arap saçına çevirdi. Son olarak Avcılar İlçe Başkanlığında görev yapan ve taciz edilen A Haber ekranlarındaki programına konuştu. Hanelçi taciz olayından sonra İl Başkanlığına gittiğini ancak geri yollandığını ifade ederken, oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ifade etti. İşte haberin ayrıntıları ve Hanelçi'nin açıklamaları.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 00:29 Son Güncelleme: 5.12.2020 01:07 ABONE OL
Son dakika: Tacize uğrayan CHP'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler

CHP taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılmaya devam ederken, Avcılar İlçe Başkanlığından görev yapan ve taciz mağduru Özlem Hanelçi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.

Son dakika: Tacize uğrayan CHP'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler

TEHDİT EDİLDİM

Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını belirtti.

CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da sözlerine ekledi.

"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER

Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.

ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER

Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaştan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ağır eleştiri

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Son dakika: Tacize uğrayan CHP'li Hanelçi'den şoke eden ifadeler! 'Orta yolu bulalım' dediler
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