CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ağır eleştiri

CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkan yardımcısı ve gençlik kolları başkanının karıştığı cinsel taciz ve saldırı olayları karşısında suskun kaldığı açıkladı.

Barış Yarkadaş; "Ümraniye'de tacize karıştığı iddia edilen bir gençlik kolu yöneticisi, görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırılıyor. Sultangazi'deki taciz olayı ile ilgili hala bir adım atılmış değil" dedi.

"'VEKİLİM. CHP MALTEPE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI BİR KIZA TECAVÜZDEN TUTUKLANDI' DEDİ"

Barış Yarkadaş; bir özel televizyon kanalında CHP'de yaşanan cinsel saldırı ve taciz olayları hakkında şunları söyledi:

"Çok zor anlatacağım, üzülerek anlatacağım. Hakikaten de üzüntü duyarak kamuoyuyla paylaşacağım bir konuyu açtınız.. Aslında bu konuyu hiç konuşmak istemediğimi de söyleyeyim. Neden? Ben iki ayrı tweet attım. Birini Pazar gecesi saat 20:03'te, diğerini de Salı sabahı saat 10:00 gibi attım. Pazar gecesi saat 20:03'te attığım tweet tam 2 milyon yedi yüzbin kez okunmuş. Özeti şuydu: 'Sessiz kalamam' dedim. Salı sabahı da Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne benim ile ilgili verdiği gereksiz, anlamsız açıklamada bulundu. Benim ile konunun hiç ilgisi yokken adımı karıştırıp beni şov yapmakla suçladığı o açıklamaya da bir tweet atmak zorunda kaldım. O tweet serisi internete giren arkadaşlarım bilirler 3 buçuk milyon kez okunmuş. O yüzden bu mesele çok alenileşti."

"Pazar günü evde uyuyorum. Biraz rahatsızdım. Üşütmüştüm, ilaç almıştım. Uyuyordum. Telefonum peş peşe çalmaya başladı. Pazar günü evde telefon ısrarla çalınca (arayan numaraların birçoğunu da tanımıyorum ama bütün telefonları açıyorum arkadaşlarım biliyor) Maltepe Kadın Kolları'ndan bir arkadaşımızın ısrarla aradığını görünce telefonu açmak zorunda kaldım. Çünkü hakikaten ilaç almıştım ve uzanmıştım. Uyuyordum, üşütmüştüm."

"Dedi ki; 'Vekilim sizi ısrarla çaldırmak zorunda kaldım. Pazar günü belki de istirahat ediyordunuz kusura bakmayın. Çok önemli ve ciddi bir sorunumuz var' dedi. 'Ne oldu?' dedim. 'Vekilim. Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe ilçe başkan yardımcısı bir kıza tecavüzden tutuklandı' dedi. Ben tabi ilk kez orada duydum.

'Biz CHP Maltepe İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri olarak bu ahlaksızlığı, bu şerefsizliği, bu namussuzluğu, ilçe binamızın 50 metre ilerisindeki meydan da protesto etmek ve bu alçağın, bu failin, bu işi yapan ve şu anda Maltepe Cezaevi'nde olan bu ahlaksızın bizim değerlerimizle hiçbir ilişkisinin olmadığını kamuoyuna duyurmak. Bu pisliği de içimizden atmak istiyoruz' dedi"

'İLÇE BAŞKANIMIZ VE CANAN KAFTANCIOĞLU BU AÇIKLAMAYI YAPMAMIZA İZİN VERMİYOR'

'Benim ne yapmamı istiyorsunuz?' dedim. 'Vekilim ilçe başkanımız ve Canan Kaftancıoğlu bu açıklamayı yapmamıza izin vermiyor' dedi. 'Biz de parti ile tartıştık. Büyük bir tartışma çıktı' dedi. (Teşekkür ediyorum orda bu tavrı koyan kadın kolları ve gençlik kollarına ) 'Biz bu konuyu duyuracağız' dedi. 'Sizin de yardımcı olmanızı istiyoruz. Çünkü siz şu anda bizim eski milletvekilimizsiniz ama aynı zamanda gazetecilik yapıyorsunuz profesyonel olarak bize yardımcı olun' dedi.

"ALÇAK, 23 YAŞINDAKİ KARDEŞİMİZE CİNSEL BİR YÖNELİMDE BULUNUYOR"

"'Ben CHP'nin eski milletvekiliyim. Şu anda partide hiçbir görevim yok. Normal bir üyeyim. Bir gazeteci olarak benim bu konuya girebilmem için elimde veri olması lazım' dedim. 'Vekilim. Biz zaten Maltepe'deki gazetecilere, ajanslara ve bazı internet sitelerine bunları zaten mail olarak gönderdik' dedi. 'Bana yollar mısınız? Ben elimde belge olmadan konuşamam' dedi. 'Vekilim basına yolladığımız kızın tutanaklarını yolluyorum' dedi. 2-3 dakika sonra yolladı. Okudum, okumaz olaydım. Gerçekten okumaz olaydım. Okuduğumda, mideme bir yumruğun oturduğunu hissettim. Çünkü bir ahlaksız.. CHP Maltepe İlçe Başkanı Yardımcısı bir ahlaksız, bir alçak, bir şerefsiz 23 yaşında bir kızla 2-3 aydır tanışıyor ve 'Çay içelim bir yerde' diyor. Kız da 'Her yer kapalı nerde içeceğiz' diyor. 'Arkadaşımın kafesi var orda içelim' diyor. 'Peki' diyor. Gidiyorlar, kafeye oturuyorlar. Ne hikmetse, ne gariplikse kafenin sahibi de 'Benim 10 dakika işim çıktı ben bir yere uğrayacağım' diyor. Ve fail ile genç kızımız baş başa kalıyorlar. 5-10 dakika sonra bu alçak 23 yaşındaki o kardeşimize cinsel bir yönelimde bulunuyor. Genç kız doğal olarak tepki gösteriyor. Çünkü ona karşı bir duygusal ilişki bağı yok, herhangi bir yakınlığı yok. İfadeye göre; genç kızımız eliyle itince bu alçak saçından ve kolundan tutarak sürüklemeye başlıyor kafenin içinde. O arada genç kızımız kafeterya olduğu için masalardaki bardaklardan birini alarak bu çocuğun kafasında kırıyor. Ama ne yazık ki tuvalete sokuyor. Sonrasını anlatmayayım."

"Ben bunları okuduğumda buna karşı sessiz kalamam. Bunun particilikle bir ilgisi yok. Ben sonra arkadaşımızı aradım. İlk tweetimi saat 20:03'te attım. Dedim ki: 'Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe yönetim kurulu üyesi Umut Karagöz, alçakça bir cinsel saldırı olayına karışmıştır. Hem insanlık dışı bir suç işlemiş. Hem de partimizin değerlerine leke sürmüştür. Ben buna sessiz kalamam' dedim. Failin yaptığı, mağdurun da yaptığı ortadadır. Bu ne demek ifadeleri okudum demek. Ben tweeti attım ve tweetin gerçekten inanılmaz bir şekilde Twitter'da dolaştığını gördüm."

"Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bu tweeti paylaşmaya başladılar. Altına yorumlar gelmeye başladı. Saat 20:30'da İstanbul İl Sekreterliği'nden aradığını söyleyen bir yönetim kurulu üyesi konuştum. Kendisi aradı ve 'Vekilim tweetinizi okuduk. O arkadaş ile ilgili disiplin suçu soruşturması dosyası şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nda Pazartesi günü de bunun dosyası görülecek' dedi."

"Adam cezaevinde. Olaydan 5 gün sonra tutuklanmış, genç kızımızın şikayeti üzerine savcılık, polis soruşturma yürütmüş. Testler yapılıyor, ifadeler alınıyor. Kamera görüntüleri çıkartılıyor. Perşembe günü fail cezaevinde, Cuma sabahı parti bunu öğreniyor. Pazar günü beni il başkanlığından arıyorlar, dosyası bizde diyorlar."

"Canan Kaftancıoğlu'nun Abdulkadir Selvi'ye verdiği röportajdan da öğreniyoruz ki benim söylediğim gibi olmuş. Bu kişi ancak Pazartesi günü partiden ihraç edilmiş. Oysa ne diyorlardı 'Biz aynı gün attık' diyorlardı. Ben de bunun olmadığını söyledim. Parti tüzüğüne göre disiplin kurulunun da toplanmasına gerek yoktur. Disiplin kurulu başkanı gelir bu ahlaksızın ifadelerini okur. En azından geçici olarak ihraç eder. Ve kamuoyuna da açıklama yapılır. Bir tane alçak, namussuz geldi içimize karıştı. Biz de tuttuk onu kulağından def ettik attık. Bundan sonrası yargının işidir denir. Şimdi bunu yapmıyorsanız.. Bunun üstünü örtüyorsun demektir. Bunu yapacaksın. O ahlaksızı duyduktan sonra kapının önüne koyacaksın. Ben bu tweeti yazdım Pazar günü."

"BEN YAVŞAKÇA BİR İLİŞKİYİ DEŞİFRE ETTİM…"

"Pazartesi günü gördüğüm kadarıyla 3 binin üzerinde altına yorum yapılmış. Benim 3 bin yorumu okuyabilme imkanım yok.. Fakat o yorumların altına Avcılar'dan bir hanımefendi ismiyle, kimliğiyle fotoğrafıyla bir tweet yazmış. Demiş ki 'Ben de İstanbul İl başkan yardımcıları tarafından tacize uğradım. Şöyle şöyle şöyle taciz edildim. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl başkan yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı.' Şerefime namusuma söylüyorum ben o tweeti görmedim. Cumhuriyet Gazetesi de bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu'nu arıyor. Diyor ki 'Bu konularla ilgili Barış Yarkadaş tweet attı. Sizi eleştirdi. Ne diyorsunuz?' Canan Hanım da 'Biz gerekli müdahaleyi yaptık' diyor. Sonrasında altında böyle bir yorum var. Bir kadın daha tacize uğradığını söylüyor. Canan Kaftancıoğlu şunu söylüyor: 'Barış Yarkadaş şov yapıyor. Onun söyledikleri ile ilgilenmiyoruz. Konunun benle bir ilgisi var mı? Yok. Konunun tarafı mıyım? Hayır. Orada bir hanımefendi ismiyle yazmış. Özlem hanım tacize uğradım yazmış. Ben bunu görmemişim. Gazetelerden görmüşüm. Canan Hanım getirip beni bu konunun içine koyunca benim de kendisine cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkardım. Üstüne gittim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam insan içinde dolaşmamam lazım benim."

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BUNLARI BİLMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE ETMEDİ"

"Canan Kaftancıoğlu durup durduğu yerde 'Şov yapıyorsun' deyince ben de 25 tweeti yazdım. Ve bu meselenin ne yazık ki sadece Maltepe'de olmadığını, Sultangazi'de, Ümraniye'de yaşandığını, başka yerlerde bununla ilgili duyumlar geldiğini ve Canan Kaftancıoğlu'nun bunları bilmesine rağmen müdahale etmediğini yazdım. Ve görev suçu işlediğini yazdım. Kemal Kılıçdaroğlu'na rica ediyorum bir partilisi olarak onu göreve davet ediyorum."

"ÜMRANİYE'DE TACİZE KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖREVİNDEN TAM 7 AY SONRA UZAKLAŞTIRILIYOR"

"Sultangazi'deki taciz olayı ile ilgili hala bir adım atılmış değil. Ümraniye'de tacize karıştığı iddia edilen bir gençlik kolu yöneticisi, görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırılıyor. Gençlik kollarının ve kadın kollarının onurlu üyelerinin Maltepe Meydanı'nda bunu açıklayarak kamuoyuna bir mesaj vermek istiyorsa bunu engellemeyeceksin."

"GÖREV CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NE DÜŞMEKTE…"

"Burada artık görev Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne düşmektedir. Çağırın kardeşim 'Bu insanlar iftira mı atıyor?' İftira atıyorlarsa hep birlikte üstlerine gidelim. İftira atmıyorlarsa bu işleri yapanların kulağından tutup partiden atın."

"Burada bir ihmalin olduğu çok açık.. Canan Kaftancıoğlu meseleyi saptırmak tartışma başlatmak kendi ihmalini örtmek için Barış Yarkadaş 'Şov yapıyor' dedi ama bence şimdi kamuoyuna bir dönsün sorsun."

"Ümraniye'de kızımız geliyor ilçe başkanına diyor ki, 'Abi, babam beni size emanet etti. Ben böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım' Kendini o genç kızın, babasının yerine koy. Benim vicdanım nasıl el verecek?"

"DOĞRUYU SÖYLÜYORSA O ZAMAN O SUÇA BULAŞANLARI TUTUN KULAĞINDAN ATIN"

"Sultangazi'de de iddiaya göre bir hanımefendiye yardım ediyoruz bahanesi ile bir sarkıntılık oluyor. Hanımefendi bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Bir gazeteciye 45 dakika bunu anlatıyor bir CD'ye, videoya… İl başkanı olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu 'Benim haberim yok' diyor. 5 gündür yazılıyor. Ne yaptınız bu 5 gün içerisinde? Eğer o kadın iftira atıyorsa CHP olarak gidin hakkında suç duyurusunda bulunun. Ama doğruyu söylüyorsa o zaman o suça bulaşanları tutun kulağından atın."