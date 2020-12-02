CHP'de 3. taciz skandalı! Rezalet büyüyor

CHP İstanbul İl Örgütü'nde cinsel saldırı skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre; G.Ö.A. parti üyesi D.A.'ya cinsel tacizde bulundu. Taciz mağduru kadının ise 7 arkadaşıyla birlikte cinsel saldırı olayını gerekçe göstererek, partiden istifa ettiği belirtildi. D.A.'nın şikayeti üzerine olay ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. CHP'li G.Ö.A. hakkındaki soruşturma titizlikle devam ediyor.

KARTAL BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen G.Ö.A.'nın ise Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı ortaya çıktı. Mağdur kadının avukatı, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun yeğeni Orkun Kumkumoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "Şikayetimizi yaptık. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Adli sonuca göre parti içi disiplin sürecinin başlatılması için mücadelemizi başlatacağız. İhraç edilmesini isteyeceğiz" dedi.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

SABAH'ın duyurduğu taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden! Belli ki; CK bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur.











