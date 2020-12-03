CHP'deki 4. cinsel taciz skandalı Esenler'de ortaya çıktı…

DEFALARCA DİLEKÇE İLE YAZDIM

Hüseyin Koç, "Maltepe ilçesinde gerçekten iğrenç bir olay yaşandı. Cumhuriyetçi Halk Partisi tarihine, kimliğine, ilkelerine, ideolojisine yakışmayan bir olayla karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bu çirkinliğe elbette ki hesabı sorulur. Ama mevcut kadrolarla sorulacağına ben inanmıyorum. Çünkü bizim de Esenler İlçesi'nde bazı olaylar yaşadık. Bazı tatsızlıklar yaşadık. Ben bu tatsızlıkları il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna defalarca dilekçe ile yazdım, bildirdim. Fakat ilgilenen olmadı. 2018 yılında yüksek disiplin kuruluna verdiğim dilekçede Esenlerimiz yaşanan çirkinliklere tek tek izah ederek bildirim" dedi.

KAFTANCIOĞLU CİNSEL SALDIRININ ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bilgi ve dilekçe verdiğini belirten Koç, şunları söyledi: "Yetmedi Canan 'solcudur!' dedik. Bir il başkanı seçildi. Kendisini il başkanlığına geldiğinde ziyaret ettiğimizde kendisine gelişmeleri anlattık. Kendisine ve yönetim kuruluna dilekçelerle müracaat ettik. Kendisine Esenlerdeki çirkinlikleri tek tek anlattık. Esenlerde çok çirkin şeyler oldu. Ben kendilerine vermiş olduğum dilekçede isimlerini kızlarımızın yapılan elle sarkıntılığı sözlü tacizleri ve küfürleşmelerin tamamını izah ettiğim halde maalesef Kaftancıoğlu hiçbir zaman bu işin üzerine gitmedi. Kirlilikleri örttü. Hani Barış Yarkadaş'a diyor ya 'Efendim şov yapıyorsunuz!' Canan sen bırak Barış'ın şov yapmasını, sen bu kirliliklerin üstüne gitmemekle tamamen edepsizlik, ahlaksızlık yapıyorsun. Bu partiye gelen çocuklar, gençler, kızlar, kadınlar bizlerin çocuklarıdır. Sizlerin de çocuklarıdır. Peki bunların haklarını kim arayacak? Seçilmişleri niye bu kadar koruyorsunuz? Neden araştırma yapmadınız? Benim verdiğim dilekçelerde eğer bir yanlışlık varsa eğer bir iftira atmışsam mahkemeler ortada. Neden mahkemeye vermediniz beni."

Hüseyin Koç, şunları kaydetti: "Şimdi buradan tekrar size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçesi'nde birçok kadına, kıza elle sarkıntılık, tecavüz yapıldı. Bu tecavüzleri yapanlar hep birim akladı. Hep bir üst seviyeye geldi. İşte bu liyakatsizlikten dolayı yaşanan bir süreç yaşadım. Bu süreç ağrıma gitti. Benim kimliğime ideolojime ters olan olaylar oldu. Kızlarımıza nasıl birileri sarkıntılık yapar? Cumhuriyet Halk Partisi bizim yuvamızdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçeleri ayrıca bir okuldur. Fakat okulları kirleten kadrolarla beraber devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz."