TACİZLER CHP'Yİ KARIŞTIRDI



Taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti.

Can Ataklı'dan CHP'deki taciz ve tecavüz hakkında skandal sözler: Yollu diye düşünmüş olabilir

TACİZİ SAVUNDU



CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezalet hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, taciz olaylarının günlük hayatta olabileceğini söyledi. CHP'yi bu olaydan aklamak için elinden geleni yapan Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.

FATMANUR ALTUN'DAN ATAKLIYA SERT TEPKİ



Can Ataklı'nın canlı yayındaki skandal açıklamalarına bir tepki de TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'dan geldi. Altun, "Tecavüz kültürünün klişeleri: Gece vakti orada ne işi varmış Kuyruk sallamıştır Yollu sanmış Her yerde olan şeyler Rıza vardır Abartı Kol kırılır yen içinde kalır Klişe antolojisi gibi konuşma. Feministlere, kadın derneklerine, CHP'li kadın gazetecilere iyi uykular" dedi.

AKLAMA YARIŞINA ONLAR DA KATILDI



Öte yandan diğer besleme medya organlarının da CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını gizlemeye çalışan Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdiği dikkatlerden kaçmadı.

Sözcü ise olayı tamamen görmezden geldi.

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