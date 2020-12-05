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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj! Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Başkan 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan, 'nin ilk yerli helikopter motorunun çalışma anının videosunu paylaşarak, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca , Türkiye ile birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşu TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 22:13 Son Güncelleme: 5.12.2020 22:28 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj! Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından bugün gerçekleşen İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Törenindeki açıklamalarının bir bölümünü paylaştı.

"Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Başkan Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini belirtti.

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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj! Hedefimize adım adım ilerliyoruz
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