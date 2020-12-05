"GÜCÜNÜZÜN FARKINDA OLUN"

Kadınlara övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, konuyu bir türlü partisinde yaşanan taciz olaylarına getirmedi.

Kılıçdaroğlu, kadınların olağanüstü bir güce sahip olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Gücünüzün farkında olun, olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar birleştikleri takdirde istedikleri her şeyi siyasi otoriteye kabul ettirebilirler.

306 kadın örgütü var. Aynı düşüncemi 306 kadın örgütüne de söyledim. Hakkınızdan söz edeceksiniz. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz. Karadenizli kadının nasıl çalıştığını biliyoruz. Neden siyasette daha az yeri var. Bu mücadelenin verilmesi lazım.