CHP İstanbul Kadın Kolları Yöneticinden skandal! Taciz iddialarını araştıracağına alay etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) taciz ve tecavüz skandalları günlerdir gündemdeki yerini korudu. Başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li kadının taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili takındığı tutum ise tartışma konusu oldu. CHP Kadın Kolları ise taciz ve tecavüz haberleri ardından sessizliğe büründü.





TACİZ İDDİALARINI ARAŞTIRACAĞINA ALAY ETTİ

CHP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nesime Sağlam ise tecavüz ve taciz iddialarıyla ilgili kadın duyarlılığı göstermesi gerekirken CHP Esenler İlçesi eski Başkan Yardımcısı, gazeteci Hüseyin Koç ile ilgili alaycı bir tutum takındı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nesime Sağlam, CHP Esenler İlçe Başkanlığı'nda yaşanan taciz iddialarını araştıracağına sosyal medyadan "Nereliysen Of'li misin Çaykara'lı misun? Bu kadar da olmaz yaa... Yalanlarla, memleketinin adını lekeleme!" dedi.





NE OLMUŞTU?

CHP Maltepe, Ümraniye ve Avcılar teşkilatlarındaki taciz olaylarını ardından Esenler'de de benzer bir vakanın yaşandığı ortaya çıkmıştı. "İstismara karşı tavrımız her zaman nettir" iddiasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tacizler ile ilgili şikayetleri göz ardı ettiği öne sürülmüştü.





"DİLEKÇE VERDİM, KAFTANCIOĞLU ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ" DEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Esenler eski ilçe başkan yardımcısı, gazeteci Hüseyin Koç, CHP Esenler İlçesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, 7/24 Esenler haber sitesinde yayınladığı videoda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tacizler ile ilgili defalarca şikâyette bulunarak dilekçeler verdiğini ancak konunun üstünün örtüldüğünü söylemişti.





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