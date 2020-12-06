Edirne'de yağışlar kasım ayında normale göre yüzde 96 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı, bu oran Edirne'de yüzde 96 oldu. Yağışların azlığı Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini de etkiledi - Debilerin düşmesi sonucu nehir ortasında oluşan kum adacıkları, su seviyesinin ne denli düştüğünü gösteriyor

Tüm yurtta yağışların normale kıyasla yüzde 49 azaldığı kasım ayında en fazla düşüş yaşanan il yüzde 96 ile Edirne oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı. Edirne'de kasım ayında yağışlar normale göre yüzde 96 düştü. Kent geçen ay 4 gün yağış aldı, bu yağışlarda metrekareye düşen yağış 4,4 kilogram olarak ölçüldü.