Emekli Kurmay Albay Coşkun Başbuğ Baykar’ın görüntülenmesini SABAH’a değerlendirdi: “Casusluk faaliyetidir”

"UKRAYNA VE AZERBAYCAN'DAN DOLAYI RUSYA RAHATSIZ"

Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: "Türkiye'nin teknolojiyi Rusya'nın kendine rakip gördüğü diğer ülkelerle paylaşmasından kaynaklı Rusya İHA ile SİHA konusunda rahatsız. Bilindiği üzere Ukrayna 2019'da yapılan bir anlaşmayla Türkiye'den 6 tane SİHA aldı. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü 'Türkiye'den çok iyi fiyatla ve dünyadaki sınıfın en iyisi olan silahı satın aldık' diye bayram havası ilan etti. İki hafta önce Ukrayna'dan bir heyet geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede beş tane daha İHA alacaklarını yönelik bir talepte bulundu. Rusya doğrudan dillendirmese de hem Azerbaycan Karabağ bölgesinde İHA'ların SİHA'ların devreye girmesi hem de Ukrayna gibi ülkelere bunların satılıyor olması Rusları rahatsız etti. Rusya bu rahatsızlığı dolaylı cümleler ve faaliyetlerle hissettirmeye başladı. Ve özellikle Karabağ bölgesinin kaderi değiştiren bizim İHA'larımız SİHA'larımızdı. Bugün Amerika'daki Bloomberg dergisi dahil bunu tescil ediyor ve kabul ediyor. Dergi 'İHA'lar, SİHA'lar dünyada artık savaş doktrinlerini değiştiren bir konuma erişmiş ve her liderin de hayali olmuş durumda' diyor. Dolayısıyla böylesine önemli bir teknolojiyi Rusya'nın takip etmesi kadar doğal bir olay olamaz. Burada Rusya'nın maksadı, devletin uygulamış olduğu çok haklı gizlilik prensibini inkâr ederek veya kendisine oradan bir delik açarak bilgi edinmek. 'Nerede, kim, hangi şirket tarafından ve nasıl yapılıyor?' gibi bilgilere sahip olmak. Rusya'nın bir takım rahatsızlığının sonucu Rusya bir takım faaliyetlerin arayışına girdi. Teknoloji casusluğundan tutun, neyin nasıl döndüğünü anlamak adına böyle bir girişimde bulunduğunu değerlendiriyorum. Asla gazetecilik olarak görmüyorum ve casusluk faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Velev ki yakalanmadılar ve oranın fotoğrafını çektiler, vereceği bir bilgi de yok!"

"RUSYA BİR ŞEKİLDE BU OLAYI PASİVİZE ETMENİN YOLLARINI ARAYACAK."

Rus NTV'den iki Rus gazetenin müdürleri bir açıklama yayınlayarak "Yeni yıl çekimleri için gitmişlerdi" diye demeç vermesine güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ şu değerlendirmeyi yaptı: "Rusya bir şekilde bu olayı pasivize etmenin yollarını arayacak. Ve bunun içinde devlet olarak ortaya çıkmadan, gazeteci kimliğine sığınarak, savunarak ve bir takım odakları devreye sokacaklar. Bu açıklamayı da o yönde değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi BAYKAR'a haber yapmak için herhangi bir başvuru olsa, bu yapılan işi ve söylenen yalanı bir yere sığdırabilirsiniz. Böyle bir faaliyet yokken doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarısıyla yakalanmış ve gazeteci kimliğine sığınmış bu tutumu gazetecilik olarak asla görmem. Bu yapılan açıklamayı da maksatlı, kasıtlı ve gerçeği çarpıtmak için yapılan bir açıklama olarak değerlendiririm. Zaten karşı tarafında başka çaresi yok. Bir şekilde bu yapılana böyle sahip çıkacak. Bu iş gazetecilik diye arkasında duracak. Demecin arkasındaki maksat Türkiye'nin uluslararası skandala dönüşebilecek hamlesini engellemek."