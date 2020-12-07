Ayn İsa düğümü! Barış Pınarı Bölgesi'nde sular ısınıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılının Ekim aynında gerçekleştirildiği operasyon ile PKK/YPG terör örgütü işgalinden kurtardığı Barış Pınarı bölgesinde sular yeniden ısınıyor. Suriye'nin batısındaki Lazkiye'den başlayıp Irak'a kadar uzanan M4 karayolu üzerindeki en önemli kavşak noktalarından biri olan Ayn İsa'da, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile PKK/YPG'li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tel Abyad'ın hemen güneyinde bulunan Ayn İsa, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab (Kabani) ile Munbiç şehirlerini Kamışlo ve Hasekeye bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

Fırat'ın doğusunda stratejik önem sahip şehirden, Barış Pınarı Bölgesi'ne özellikle son dönemde artan saldırılar ve sızma girişimleri TSK tarafından önleniyor. PKK/YPG bölgedeki huzuru bozmak için için her yolu deniyor. TSK, bölgedeki terör hedeflerini topçu ateşiyle vuruyor. Yaşanan çatışmalar yüzünden cephe hattına dönen şehirden insanlar kaçıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçekleştirilen açıklamalara göre sadece bir ay içinde yüze yakın terörist etkisiz hale getirildi. Ayn İsa'daki PKK/YPG'li teröristler şehirde hendek ve tüneller kazarken M4 hattı boyunca bölgeye üsler kuran Rus askerlerinden de stratejik hamleler geliyor. Yerel kaynaklar, Ayn İsa'nın hemen güneyinde bulunan Tel Samin'deki bazı Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığını iddia etse de Ruslar, Esad Rejiminin bölgeye savaşmadan yerleşmesinin hesaplarını yapıyor. Tansiyonun yeniden yükseldiği Barış Pınarı bölgesindeki son durumu Sabah'a değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Serhat Erkmen şunları söyledi:

"BÖLGENİN DÜĞÜM NOKTASI"



"Ayn İsa sadece bugün değil her zaman önemli bir kavşak noktasıydı. Ayn İsa Fırat'ın doğusunda M4 yolu üzerinde stratejik bir düğüm noktası. Suriye'nin kuzeyine yerleşen PKK/YPG terör örgütünün Haseke ve Kamışlo kentlerinin Ayn El Arab ve Munbiç şehirlerine bağlantısını sağlaması açısından örgüt için hayati bir önem taşıyor. Bu bağlantının kesilmesi demek bölgede terör örgütüne bugün ya da daha ileri bir tarihte yapılacak/gerçekleştirilecek operasyonda uzun vadede çok ciddi sıkıntılar yaşatacak.

"PKK/YPG BÖLGEDEKİ HUZURU BOZMAK İSTİYOR"



Bölgede şu anda Türkiye'nin zorlaması ya da operasyonlarıyla oluşan yeni bir durum yok. YPG/PKK ve diğer bağlantılı gruplar Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığına yönelik uzun süredir saldırılar düzenliyor. Bölgedeki hendek ve tünellerden sızma yapmaya çalışıyor, Barış Pınarı Bölgesi'nde tesis edilmeye çalışan güven ve huzur ortamını bozmak için bombalı saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılar sadece Ayn İsa'da değil Afrin ve diğer yerlerde de sürekli gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki üslerimize neredeyse her gün taciz ateşi gerçekleşiyor. TSK'de kendisine ve bileşenlerine yönelik saldırılara cevap veriyor, ardından saldırının kaynağını top ve ağır silahlarla ateş altına alıyor.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ ÇIKMAZ"



Bölgede yaşanan bunca gelişmeye rağmen ben büyük bir operasyonun başlayacağını düşünmüyorum. Bölgede çatışmalar ve anlaşmazlıklar tabi ki devam edecektir. Yerel dinamikleri bir tarafa bırakırsak bölgede Türkiye, Rusya ve ABD'den oluşan bir sacayağı var. Bu üçlü arasından bölgesel gelişmelerle ilgili genel bir anlaşma sağlanmadan büyük çaplı bir operasyonun başlama ihtimali çok zayıf.

"RUSLAR OYUN OYNUYOR"



Ruslar, Ayn İsa'da klasik oyunlarını oynuyorlar. Ruslar'ın planı tıpkı Suriye'nin kuzeydoğusundaki yine bir kavşak noktasında Tel Temir'de olduğu gibi Esad Rejimini savaşmadan bölgeye yerleştirmeye çalışıyorlar. Ruslar, yine bir kavşak noktası olan Tel Temir'i Esad rejimine teslim etmişti. Bugün de PKK/YPG'ye gidip 'Türkiye bu bölgeye ilerleyecek' diyerek terör gruplarının savaşmadan bölgeyi Esad Rejimine bırakmasını istiyor. Ruslar, askeri birliklerin yerini değiştirerek küçük ve etkili hamleler yaparak M4 üzerindeki önemli bir kavşak noktasını daha Suriye Rejimine kalmasının hesaplarını yapıyor."