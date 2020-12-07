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’da vakaları yüzde 25 düştü… İşte HES uygulamasında yeşile dönen o ilçeler

tedbirleri sayesinde ’da vaka sayılarında yüzde 25 oranında bir düşüş yaşandı. Vatandaşların da alınan tedbirlere uyması nedeniyle özellikle bazı ilçelerde vaka sayılarında yaşanan düşüş daha belirgin. İşte İstanbul’daki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son dakika gelişmesi…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:42 Son Güncelleme: 7.12.2020 15:43 ABONE OL
İstanbul’da koronavirüs vakaları yüzde 25 düştü… İşte HES uygulamasında yeşile dönen o ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı bilgilere göre Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasını İstanbul oluşturuyordu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşın da bu tedbirlere uymasıyla İstanbul'da vaka sayılarında belirgin bir düşüş yaşanmakta. Koronavirüs vaka sayılarında İstanbul'da yüzde 25 oranında yaşanan düşüş sonrası akıllara gelen en önemli soru ise hangi ilçelerde vaka sayılarının daha az olduğuydu.

ANADOLU YAKASINDA DÜŞÜK RİSK PENDİK'TE

A Haber ekibinden Mehmet Karataş'ın verdiği bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızı alarm veren ilçelerden Pendik'te vaka sayılarındaki düşüş göze çarpıyor. Yer yer yeşil alanların göze çarptığı uygulamada Anadolu Yakası'nda yüksek riskli ilçeler ise Ataşehir ve Kadıköy… Avrupa yakasında da yine yeşil alanların artmaya başladığı görülen HES uygulamasında tarihi yarımada Fatih'te yüksek risk devam etmekte. Vaka sayılarının yoğun olduğu bir diğer ilçe ise Alibeyköy ve Küçükçekmece.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte İstanbul genelinde düşen vaka sayılarının ilçe ilçe dağılımı önümüzdeki günlerde HES uygulamasında daha belirgin hale geleceği bekleniyor.

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İstanbul’da koronavirüs vakaları yüzde 25 düştü… İşte HES uygulamasında yeşile dönen o ilçeler
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