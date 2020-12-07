Millet İttifakı’nda ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ çatlağı

ÇELİK: "İYİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ, LİDERİMİZ MERAL AKŞENER"



Ahmet Çelik, Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim" açıklamasına cevap verdi.





TEKİN: "CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIR.. BİZİM KENDİ PARTİMİZ İÇİNDE, HEPİMİZİN KABUL ETTİĞİ BİR ADAY"



Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinde kimin aday gösterileceğinin belli olduğunu iddia etti.

Gürsel Tekin, şunları söyledi:



"Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır."



BAHÇELİ: "CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİDİR, O MUHTEREM İSİM DE CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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