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Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı

’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:49 Son Güncelleme: 7.12.2020 16:07 ABONE OL
Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı perşembe günü izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalı NTV muhabiri Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.

Akreditasyonları olmadan izinsiz çekim yapan Rus gazetecilerin, kendilerini gözaltına alan polislere önce turist olduklarını, sonra da gazeteci olduklarını söyledikleri öğrenilmişti. Şüphelilerin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı.

İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapmışlardı! Adliyeye böyle sevk edildiler! | Video

Türk İHA ve SİHA'larını üreten Baykar'ın üretim tesislerini gizlice görüntülemeye çalıştıkları ve üretim sahası çevresinde izinsiz çekim yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapmışlardı! Adliyeye böyle sevk edildiler!

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Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı
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