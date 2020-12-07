Vali Yerlikaya, iki günlük kısıtlama için İstanbullula'ra teşekkür etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti. Yerlikaya bugün dünden daha iyiyiz haftaya daha da iyi olacağız" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların artması üzere alınan tedbirler ve iki günlük kısıtlama sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler İstanbul. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün, dünden daha iyiyiz. İnşallah önümüzdeki hafta, geride bıraktığımız haftadan daha iyi olacak! Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.





İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'dakiiki günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İstanbulun güzelliklerini gösteren dört fotoğrafta paylaştı.