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Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberine göre; 'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:08 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:16 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü GATA bünyesinde görev yapan 14'ü aktif, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü de ihraç olan 31 doktor ile 6 mahrem imamın da aralarında bulunduğu toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu öğrenilirken örgütün Sağlık Bakanlığı yapılanmasındaki 9 doktor ile 1 hemşire hakkında da gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
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