Son dakika... En büyük FETÖ operasyonu başladı: Tam 304 gözaltı kararı var

TAM 304 ŞÜPHELİ GÖZALTI KARARI

Çok kritik isimlerin gözaltı kararı listesinde olduğu son dakika operasyonunda düğmeye eş zamanlı olarak basıldı. Bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Albay, 1'i Yarbay, 1' Binbaşı, 10'u Yüzbaşı, 53'ü Üsteğmen, 5'i Teğmen, 221'i Astsubay, 7'si Uzman Çavuş rütbesinde* asker şahıs, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olmak üzere; 111'i Hava Kuvvetleri, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup *295'i muvazzaf personel olmak üzere toplam 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.