Son dakika haberi... MTV ve cezalara büyük indirim! İşte şartlar

Son dakika haberi... Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi resmen başladı ve otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı.

HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ?

Bu yılın ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek.

İşte büyük indirim müjdesi ve GİB tarafından açıklamada MTV indiriminden yararlanma şartları;