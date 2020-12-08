Son dakika: FETÖ'ye finansman operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Polisi, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir dernek hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Asya Katılım Bankası'nı fonlayan, FETÖ'nün tepe yöneticileri ile irtibat halinde olan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, Zaman Gazetesi abonelikleri bulunan ve Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış ödemeleri olan 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir dernek hakkında yürütülen FETÖ soruşturmalarıyla ilgili İstanbul'da operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında; kapatılan Asya Katılım Bankası'nı fonlayan, FETÖ'nün sözde tepe yöneticileri ile irtibat halinde olan, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan sendikalar ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, Zaman Gazetesi abonelikleri bulunan, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış ödemeleri olan ve örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde "İtirafçı" ifadeleri bulunan toplam 29 şüpheliye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yedi firari şüpheli ise aranıyor.