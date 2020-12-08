Son dakika haberi: Uzman isimden corona virüs uyarısı: 7 belirtiden sadece biri varsa o da hafifse...

"İŞ KONTROLDEN ÇIKARSA ÜLKE OLARAK ZARARA GİRERİZ"

Türkiye'nin sağlık sisteminin düzgün işlediğini ancak bunun da bir sınırının olduğunu aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, daha sonra şunları kaydetti:

"Her bin kişiden 5 kişi servis veya yoğun bakım yatağı gerektiren hasta olsa bu binli rakam ne kadar çok artarsa hastanelere yatan insan sayısı da o kadar artacaktır. Biz hastanemizin büyük bir kısmını pandemiye ayırmış vaziyetteyiz. Biz yatak açmaya, yatak artırımına ihtiyaç dahilinde devam ediyoruz. Lütfen halkımız düzgün işleyen sağlık sistemimizin düzgün işlemeye devam etmesi için önlemlere dikkat etsin. Sağlık sistemlerinin de bir sınırı olduğunu unutmasın. Tedbirlere uyum sağlandığı sürece bu pandemideki pik kırılacaktır. Biz hastalarımıza yine her zamanki gibi gerekli sağlık hizmetini sunabilir hale geliriz. Ama iş kontrolden çıkarsa, vatandaşlar dikkat etmezlerse sağlık çalışanlarımız ve kendileri zor durumda kalacak. Hatta ve hatta ülke olarak milli, maddi ve manevi zarara uğrayacağız. Gereksiz yere hiçbir sebeple yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmememiz gerekir."