FETÖ'cü eski korgeneralin emir subayıydı... Flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin Kasım ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yürüttüğü soruşturma kapsamında Hayati İren, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda yakalanan ve yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 'sözde yurtta sulh konseyi üyesi' eski Korgeneral İlhan Talu'nun emir subayı olduğu belirlenen İren, 12 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ardından hakkında iddianame hazılanan İren'in, çalıştığı birliklerde örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık görüşmeler yaptığı belirlendi.

ÖRGÜT İMAMLARIYLA GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

İddianamede, İren'in, 2016-2018 yıllarında Ankara'da EDOK Eğitim Tümen Komutanlığı'nda çalıştığı, darbe girişiminin olduğu tarihte İlhan Talu'nun emir subayı olduğu ancak o hafta izine çıktığına dikkat çekildi. İddianamede, İren'le ilgili FETÖ'nün, eğitim kurumlarıyla ilişkisinin tespit edilemediği, kapatılan Bank Asya'da hesap hareketinin bulunmadığı, örgütün haberleşmek için kullandığı 'Bylock' kullandığı yönünde bir delil olmadığı ancak; çalıştığı birliklerde örgüt imamlarıyla sabit hatlardan ardışık görüşmeler yaptığının tespit edildiği anlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savunmasında kendisini arayan kişilerin birlikte görev yaptığı asker kişiler olduğunu, örgütle bağlantısını olmadığını iddia eden İren, MASAK tarafından düzenlenen Mali Analiz Raporu'nda tespit edilen, bazı FETÖ şüphelilerine gönderdiği paraların da basit borç alış verişi olduğunu ileri sürdü. İddianamede, İren'in ısrarla örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması içinde kaldığı, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla ilişkisini sürdürdüğü belirterek, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. İren, iddianameyi kabul eden Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.