Son dakika haberi... FETÖ elebaşı koronavirüse mi yakalandı?

ÖLMEMİŞ AMA ÖLÜDEN BETER

FETÖ elebaşı Gülen'in son konuşmasında değindiği konulardan birisi de son zamanlarda yayılan "Öldü" iddialarını yanıtlamak oldu.

FETÖ elebaşının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52'nci saniyesini özellikle izlemenizi öneririm. Hemen önceki bölümle bu bölüm arasında montajla sağlanan bir geçiş var ve Gülen'in başı sola düşmüş, yanındakilerin uyarısıyla konuya giriyor. Sol omzunun üzerinden kendisini uyaranlara bakan ve konuya giren FETÖ elebaşı, "Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?" diye konuşuyor.

Ardından, "İnanmayın, yalan. Ne diyorlardı, ben ölmüşüm de bilmem ne ile (sağ tarafındakiler 'hologram' diye sesleniyor) ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet, o konuşuyormuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyor.

Ben de öyle olmasını umuyorum. Tek dileğim, beyinlerini yıkayıp ajanlaştırdığı bu ülkenin çocuklarını birer haine, halkını katleden birer teröriste çeviren FETÖ elebaşının yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekecek kadar yaşaması.