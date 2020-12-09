Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Meclis'te kritik mesajlar!

Bakanlığın 2021 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulunda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları;

"GERİLİMİ TIRMANDIRAN YUNANİSTAN'DIR"

"Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dır. Biz önkoşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız. Biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz'deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız.Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı. Türkiye Libya'nın oluşumuna katkıda bulunuyor. Türkiye askeri konularda Libya'ya danışmanlık desteği veriyor. Vermeye devam edecektir."

"FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi"

"KARABAĞ'DA FAALİYETLERİN BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"(Karabağ'daki anlaşma) Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor."

"S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir."