Karabağ’ı birlikte imar edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün Bakü'ye gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesinde ise Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın değerlendirmeleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video

Azerbaycan kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Dağlık Karabağ'ı işgalden azat eyledi. Türkiye olarak ilk günden itibaren Azerbaycan'ın haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele konusundaki çalışmaları da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda işbirliğimizi geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Ziyaretin, tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.







Bu süreçte Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen, Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor.







Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğinin gereği neyse onu yaparak, Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık. Böylece milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir. Yarın (bugün) Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek, Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.

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İSABETLİ OLUR

(Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığı açıklamasına dair soruya) Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı bizim derdimiz değil, onun kendi derdi. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.







AB'NİN YAPTIRIMI BİZİ ÇOK DA IRGALAMAZ

(AB liderler zirvesi ve Türkiye'ye olası yaptırım kararıyla ilgili) Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı, bizi çok da ırgalamaz. 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmadı. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hâlâ da sabrediyoruz. Atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.







BIDEN'LA BAZI ŞEYLERİ OTURUP KONUŞACAĞIZ

Ben Biden'la yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Rahatsızlığı döneminde kendisini evinde ziyaret ettim. Biden şöyle görevi bir üstlensin, ondan sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir. Biz Amerika'yla bu süreci farklı bir şekilde işleteceğiz.

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TERÖRİST DEMİRTAŞ'IN ÖNÜNÜ AÇTIRMAYIZ

(Demirtaş'ın tahliyesi tartışmalarıyla ilgili soruya) Yargının işine müdahale etmek tabii haddime değil ama şunu herkes bilmeli ki Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin sözde hakkını koruyacak değiliz. Ben inanıyorum ki yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur. Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.



BUNLARIN MÜLKİYET HAKKI DEĞİL ÖDEMESİ GEREKEN HESAP VAR

(FETÖ'cülerin mülkiyet hakkı söylemlerine dair) Bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki.. Bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde bunca insanları öldürdü, şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.



TEMENNİM HAYIRLI BİR KARAR ÇIKMASI

(Asgari ücret görüşmeleriyle ilgili soruya) Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren ve işçi kesimleriyle yürütecek ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz.