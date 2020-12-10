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Valisi Erin’den yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti

Valisi , 2 askerin şehit düştüğü, 8 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı araç saldırısının gerçekleştirildiği Suriye-Resulayn Haseke-2 yol kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:03 Son Güncelleme: 10.12.2020 22:06 ABONE OL
Şanlıurfa Valisi Erin’den yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Selçuk Doğuş ve İl jandarma komutanı Metin Düz ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn kırsalında bulunan kontrol noktasın geldi.

PKK/YPG'li teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırının bulunduğu alanda incelemede bulunan Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastaneye geçerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Erin, tek tek görüştüğü Mehmetçiklerle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Şanlıurfa Valisi Erin’den yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti
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