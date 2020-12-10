Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili görüşmenin ardından anlaşmalar imzalandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesinin ardından anlaşmalar imzalandı | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.

Bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'daki imza töreninde önemli açıklamalar | Video

KARABAĞ'DA 30 SENE BU ÇİLE NEDEN ÇEKTİRİLDİ?

Ortada şu anda bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Neticiye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi.

Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik.

ADIM ATTIKTAN SONRA İŞ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Biliyordu ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz 'göbeğimizi kesceğiz' dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra da iş yürümeye başladı.

6'LI PLATFORM

Platform konusunu ben de önemsiyorum. Gerekirse 6'lı bir platform da oluşturabiliriz dedi. Sayın Putin de bunu kabullendi. Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6'lı platform ile bölgesel barışı tesis edelim dediler.

Bugün de kardeşime söyledim; eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimi iledir. Benim ülkemde yüz bin Ermeni vatandaşımız var.

MACRON'A TEPKİ: SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ

Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den imza töreninde önemli açıklamalar | Video

İşte Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...

ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ, DÜNYAYA BAĞIMSIZLIK, MERTLİK VE CESARET ÖRNEĞİDİR

Azerbaycan tek değil, Azerbaycan hak davasına çıkmıştır, ve Türkiye Azerbaycan'nın yanındadır. Azerbaycan davasında haklıdır. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olan birbirinin her zaman yanında olan ikinci bir ülke yoktur. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürüten ülkelerdir. Dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye hakkı adaleti koruyor, müdafaa ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir

BAYRAKTAR VURGUSU

Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Bu işbirliği platformunda yer alan tüm ülkeler bundan faydalanabilir. Geleneksel, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği var. Azerbaycan-İran-Rusya iş birliği var. Türkiye-Rusya-İran iş birliği var.

Tüm bu iş birliği platformlarını birleştirip yeni bir iş birliği platformu oluşturacağız. Düşmanı topraklarımızdan çıkardık. Ordularını mahvettik. Büyük darbe vurduk. İdeoloji sütunlarını mahvettik. Ondan sonra ise iş birliğine hazırız dedik. Yeni bir iş birliği platformuyla gelecekte bölgemizde muharebe riskini sıfıra indirebilelim.

Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir.

Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır.

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