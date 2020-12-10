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Son dakika haberi: 'den 'a özel video: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz

, 'daki topraklarını Ermeni işalinden temizlemesini bugün yapılacak askeri geçti töreni ile kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı geçit töreni öncesinde 'ndan Azeraycan'ın tarihiz zaferi için hazırladığı videoyu hesabından paylaştı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:03 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika haberi: MSB'den Azerbaycan'a özel video: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz

Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını 44 gün süren operasyonlar ile temizledi. Azerbaycan'ın bu tarihi zaferi bugün gerçekleşecek tören ile kutlayacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için bir video hazırladı ve hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'den, Azerbaycan'a özel video | Video

ORDULARIMIZIN ASKERLERİNİ GURURLA SELAMLIYORUZ

Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı. "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, Azerbaycan askerleri ve zafer kutlamaları yer aldı.


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Son dakika haberi: MSB'den Azerbaycan'a özel video: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz
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