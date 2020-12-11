İBB'de bir yolsuzluk skandalı daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin yolsuzluk dosyasına bir yenisi eklendi. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı petrol ve türevi atıklarının bertaraf edilmesi ihale işini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı olduğu öne sürülen Petropol Polimer Petrol şirketine verildiği ortaya çıktı.

2017 yılında 4 milyon, 2018 yılında yüzde 120 artışla 9 milyon muhammen bedel ile ihale edilen işin, 2019 yılında sadece yüzde 20 artış ile 11 milyon liraya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine peşkeş çekildiği belirtildi.

'GENEL MÜDÜR ENGEL OLDU'

Alınan bilgiye göre, daha önceki yıllarda İBB iştiraki İstanbul Enerji AŞ'nin muhammen bedelin çok üzerinde artış ile aldığı bu ihale, Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olmasından sonra kendisine yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine verildi.

İhalede petrol ve türevi atıkların bertaraf edilmesi işinin hem muhammen bedeli artırılmadığı hem de dönemin İstanbul Enerji Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci aracılığı ile İstanbul Enerji'nin teklif vermesini engelleyerek peşkeş çektiği ifade edildi.

Seçimlerden önce İBB'nin kaynaklarını doğru kullanacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu kendisine yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine bu işi vererek hem İBB'nin 2020 yılında kasasına girecek 20 milyon lirayı kendi yandaşlarına verdiği, ayrıca bu işten yaklaşık 20 milyon kazanacak olan İstanbul Enerji'nin de engellediği iddia ediliyor. İstanbul Enerji'ye ait fabrikanın ise çürümeye terkedildiği belirtiliyor.

SONUCU ÖNCEDEN TAHMİN ETTİ

Konuyla alakalı SABAH gazetesine konuşan üst düzey bir yetkili, "Deniz yüzeyinde ortaya çıkan petrol ve türevi atıkların bertaraf edilmesi işi İBB Encümen'liği tarafından ihale ediliyor. Bu ihalenin toplama işini İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. yapıyor. Daha önceki yıllarda ise toplanan atıklar İSTAÇ tarafından Haydarpaşa'ya getirilip burada ayrıştırma işlemine konuluyordu. Ayrıştırma işlemini ise İBB'nin bir diğer iştiraki olan İstanbul Enerji yapıyordu. 2019'da yapılan ihale önce Petropol Polimer Petrol şirketi adına ihaleye katılan temsilci Encümenlikte 'bu iş artık bizde. Bizden başka kimse bu işi alamaz' diyor. İhale sonuçlanınca da şirket temsilcisinin dediği gibi sonuçlanıyor. Bu olayın ayrıntısı ise normalde İBB bir iş ihalesinde belediyenin kasasına girecek azami miktar olan muhammen bedel belirler. Daha sonra ise katılımcılar belirlenen miktar üzerinden açık artırmaya giderdi. 2019'a kadar gelen süreçte petrol türevi atıkların toplanma işi yüzde 100 ya da yüzde 120 gibi bir artışla bir sonraki sene yapılıyordu. Genel olarak toplama işini İSTAÇ A.Ş. yaparken ayrıştırma işini ise İstanbul Enerji yapardı" dedi.









FABRİKA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Petropol Polimer Petrol şirketinin daha önce İBB'nin hiçbir ihalesine katılmamışken ve ilk kez katıldığı ihalede işi aldığını ifade eden yetkili, "Burada İstanbul Enerji Müdürü Mehmet Arslan Değirmenci yaptığı organizasyonla ihaleye 11 milyon teklif veriyor. Açık artırmaya kalan ihale işinde ise İstanbul Enerji açık artırmaya gitmiyor ve Petropol Polimer Petrol şirketi ise 11 milyon 100 bin TL veriyor. İhale kendisine kalınca da usul gereği 100 bin TL daha artırarak 11 milyon 200 bin TL'ye işi aldı. Bu olay tabi ki Değirmenci'nin organizasyonu ile gerçekleşiyor. Normal şartlarda eğer önceki yıllardaki gibi belediyeye kaynak oluşturma mantığı düşünülseydi muhammen bedel önceki yıllardaki gibi yüzde 120 artışla yapılması gerekiyordu. Bu da 20-21 milyonluk bir ihale demekti. Ancak gelen talimatla muhammen bedel sadece yüzde 20 artırıldı ve 11 milyon TL'ye kapatıldı. Ayrıca burada yandaşa peşkeş çekme usulsüzlüğü yanında kamu zararı da oluşturuldu. İBB'nin kasasına 20 milyon TL'lik bir miktar gelecekken ihale 11 milyona kapattırıldı buradan doğan bir kamu zararı var ayrıca toplanan petrol ve türevi atıklar üzerinden şirket de 20 milyon TL'den fazla kazanç elde edecek. Bu para İBB iştirakinde kalabilirdi buradan doğan bir kamu zararı var. Bunun yanında bu atıklardan elde edilen solvent ve yağ gibi ürünler piyasada dolar üzerinden fahiş fiyatlar üzerinden satılıyor. Buradan da İBB kayba uğratılarak kamu zararına neden olundu. En acısı ise İstanbul Enerji'nin bu ve benzeri işler işçin yaptırılan Tekirdağ Çorlu Ergene'deki atık yakma fabrikası ise ihale İBB iştiraki yerine yandaşlara peşkeş çektirildiği için çürümeye terk edildi. Buradan da bir kamu zararı söz konusu.. Yani İSTAÇ tarafından deniz yüzeyinden toplanan petrol ve türevi atıklar Haydarpaşa'ya getiriliyor burada ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra atık yakmadan geçirilerek elde edilen solvent ve yağ gibi ürünler de piyasada satılıyordu. Ancak İBB yönetimi devasa paralar kazanacağı tüm bu işlemleri çok cüzi bir ücrete yandaşına peşkeş çekti" diye konuştu.

"MEHMET ASLAN DEĞİRMENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Benzer ihalelerde yandaşa peşkeş çekme olaylarının organizatörünün danışmanlar vasıtasıyla eski İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci olduğunu belirten yetkili, "Bu ihalelerde Değirmenci'nin yandaşa peşkeş çekmede gösterdiği başarı İBB yönetimi tarafından takdir topladı. Sorunsuz bir şekilde ihalelerin dışarıya verilmesindeki organizasyon becerisi nedeniyle İSTAÇ'ta vefat eden Mustafa Canlı'dan boşalan genel müdürlük makamına getirilerek ödüllendirildi. Daha büyük sermaye daha fazla ihale yapan bir şirketin başına konuldu" şeklinde konuştu.

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