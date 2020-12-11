Sözcü kendi kazdığı kuyuya kendi düştü! ‘Sehven’ yapılan hatayı duyuruken ‘sehven’ hata yaptılar

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nı evrakta hata yapmakla eleştiren Sözcü'nün emektar gazetecisi kazdığı kuyuya kendi düştü.

Sözcü Gazetesi bugün, Uğur Dündar imzalı " İşte Yargının durumu" başlıklı manşetiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir evrakta 'sehven' yapmış olduğu hatayı haberleştirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın TV'de küçük bir eleştiri yüzünden başına gelenler, komedi filmini aratmıyor. İşte 2 ünlü sanatçının yargıda yaşadıkları: Ahmet Kabadayı isimli kişi, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan şikayetçi oldu.

İstanbul 3. Sulh Hakimliği, 2 sanatçı hakkında adli kontrol kararı verdi. Ancak, soruşturma savcılığı, İstanbul 4. Sulh Hakimliği'ne bir yazı yazarak, 2 sanatçının avukatının Ahmet Kabadayı olduğunu belirtti…. Ve bu avukatın, müvekkilleri olan Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol kararına itiraz ettiğini, tutuklanmalarını istediğini yazdı. Bu nasıl iş? Çünkü; 1- Savcılığın yazısındaki Ahmet Kabadayı avukat değil. 2- Gezen ve Akpınar'ın avukatı gibi gösterilen bu kişi onlardan şikayetçi…"

ADLİYELERİ KARIŞTIRDILAR

Sözde kurt gazeteci Uğur Dündar imzalı haberde, adliyelerde sık rastlanan sehven yapılan bir hata büyük bir hataymış gibi gösterilmek istendi. Ancak, manşetten duyurulan haberde Adliyelerin karıştırıldığı ortaya çıktı.

SEHVEN HATAYI DUYURURKEN SEHVEN HATA YAPTILAR

'Sehven' yapılan hatayı duyurmak isteyen Sözcü Gazetesi, yaptığı haberle kendisi 'sehven' hataya imza attı. Dosyaya bakan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yazılacağı yerde, İstanbul Adliyesi'nde bulunan İstanbul Sulh Ceza Hakimliği yazıldı. Savcılığın 'sehven' yaptığı hatayı 'komedi' olarak niteleyen Sözcü'nün yaptığı bu hata, 'Asıl komedi Sözcü'nün kendisi' yorumlarına neden oldu.