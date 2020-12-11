Son dakika haberi: Kaftancıoğlu işaret etti, Halk TV harekete geçti: Tecavüzlere ses çıkardı! Sesini kestiler...

Son dakika haberi... CHP'deki tecavüz skandallarına en net tepki gösteren isimlerden biri olan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Halk TV'de yorumculuğunu yaptığı 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı kaldırıldı.

Gazeteci Gürkan Hacır, Halk TV'deki "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yayından kaldırıldığını duyurdu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacır, "Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Yarkadaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" dedi.





YARKADAŞ KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Programın kapatılmasının nedeni ise CHP içerisindeki taciz ve tecavüz vakalarına Yarkadaş'ın tepki koyması ve sonrasında CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bu nedenle ters düşmesi olduğu öne sürüldü. Kaftancıoğlu, CHP'de siyaset yapan ve yöneticilerden yardım isteyen kadınların tecavüze ve tacize maruz kalmasını eleştiren Yarkadaş'ı şovmenlikle suçlamıştı. Yarkadaş ise 'Parti içindeki yavşak ilişkileri ortaya çıkardım' diyerek mağdur kadınlardan gelen şikayetlere rağmen taciz ve tecavüz olaylarının üstünü örtmek isteyen Kaftancıoğlu'na tepki göstermişti.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ağır eleştiri