Türk dünyasının zafer ve gurur günü



OLUMLU ADIM ATIN KAPILARIMIZI AÇARIZ

Erdoğan: Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'nin ardından Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.



ÜÇ ANLAŞMA

Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma, yatırım ve medya alanlarında üç anlaşma imzalandı. Ayrıca iki ülke vatandaşlarının kimlikle ülkelere giriş yapabilmelerini sağlayacak anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan ve Aliyev, Zafer Geçidi anısına bastırılan pul ve zarflara ilk gün damgasını birlikte bastı. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:

COŞKU BÖYLE OLUR: 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse aynı şekilde Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Bugün caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük.

PUTİN'İN YAKLAŞIMI OLUMLU ETKİLEDİ: 30 sene niçin Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlüsü denen üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi, Amerika, Rusya, Fransa niçin bu kadar oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Acaba bunu neticeye kavuşturamazlar mıydılar? Kavuştururlardı. Neden o zaman oyalandı? Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa, devamlı gardaşımı arıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istedi, ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Sonra da biz burada Sayın Putin ile görüşmeler yaptık. Sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Onun olumlu yaklaşımları da bu süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu.

KAPILARI AÇARIZ: Bu arada yine kardeşimin platform konusunu ben de çok önemsiyorum. 'Gerekirse 6'lı bir platform da oluşturabiliriz' dedi. Bunu Sayın Putin de kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir. 6'lı platformda bir bölgesel barışı tesisi edelim dendi. Bu bölgesel barışın bölgedeki ülkelere getireceği yükler var. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi, diplomatik birçok yüklediği görevler var. Bugün de kardeşime söyledim. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olana kapılarımızı açarız. Yeter ki olumlu adımlar atılmış olsun. Biz de kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz, barışın adımlarını atmak istiyoruz. Kaldı ki bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı bizim Ermenistan yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var. Bunların içinde vatandaşlık hakkını elde edeni var, elde etmeyeni var. Biz onları dahi ülkemizde misafir ediyoruz. Niye? Bizim insanlara bir kinimiz yok. Maksat bu barışı hakim, egemen kılalım.

SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ: Burada liderlikler çok önemli. Kalkıp da sen Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla burası artık devlettir ve biz burayı tanıdık deme hakkına sahip değilsin. Ya bunu kalkıp da Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak böyle bir şeyi getirip meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Demek ki siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, öğrenmemiş.