Türk dünyasının zafer ve gurur günü

İLHAM ALİYEV: BİRLİĞİMİZİ DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Zafer Geçidi Töreni'ne katıldığı için Erdoğan'a teşekkür ederek, "Törene Türk heyeti ve askeri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak Türkiye ile birliğimizi, halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk saatlerde Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açık ve kararlı açıklamalarının Azerbaycan halkını çok sevindirdiğini anlatan Aliyev, "Benim kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) şunu dedi: 'Bu savaşta Azerbaycan haklıdır. Azerbaycan yalnız değildir ve Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.' Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış ve sevindirmiştir" dedi. Aliyev, "Ermenistan yönetiminin hareketleri savaşı kaçınılmaz kıldı. Zararlı ve tehlikeli beyanatları yüzünden müzakerelere son verildi. Bu konuda uluslararası kürsülerde dünyaya çağrılarda bulunduk. Ermenistan yine topraklarımızı işgal etmek istedi. Ancak bunun cevabını verdik ve onları yerlerine oturttuk. Son olarak 27 Eylül'de şehirlerimiz, sivil yerleşim yerlerimiz topçu ateşlerine maruz kaldı. Biz de yeter artık dedik ve işgale son verme kararı aldık. Ermenistan faşizmi tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan'ın demir yumruğuyla karşılaşacak. Bundan sonra Karabağ'ı tekrar inşa edeceğiz, buna irademiz ve imkânımız bulunmaktadır. Ermenistan yönetimi bir süre önce 'Karabağ Ermenistan'dır' demişti. Ben ise 'Karabağ Azerbaycan'dır' demiştim. Karabağ Azerbaycan'dır ve bugün dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu" diye konuştu.



TÜRKİYE'Yİ YENİ TEKNOLOJİLERİN ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milyarlarca Müslüman'ın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor" dedi. Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ise, Musevilik inancına sahip tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni'ne gönderdiği video mesajında, "Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.