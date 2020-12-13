Adana’da FETÖ operasyonu: Savaş uçağı pilotu tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağı pilotu Ramazan Ö.'nün mahrem imamlar ile ankesörlü telefondan arandığını belirledi. Polis yüzbaşının yanısıra FETÖ'nün dershanelerinde yıllarca öğretmenlik yapan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya "para yatırın" talimatından sonra 5 bin lira yatırdığını tespit etti.

Bu tespitlerin ardından polis yaptığı operasyonda iki zanlıyı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Pilot Yüzbaşı Ramazan Ö. tutuklanırken, öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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