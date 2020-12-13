HDP'li vekilin terörist Kemal Pir'i savunmasına AK Parti ve MHP’den tepki: “Biz Kemal Pir'iz' demek, 'Biz PKK'yız'  demektir

Bülbül'ün sözlerine kürsüden yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teröristlerin şehit ettiği polis Ahmet Çamur'u anımsatarak, " 'Biz Kemal Pir'iz' diyor. Kim biliyor musunuz Kemal Pir? PKK'nın kurucularından. Diyarbakır'da açlık grevindeyken ölmüş, PKK'nın kurucularından. 'Biz Kemal Pir'iz' diyor. Bakın, siz Kemal Pir'seniz biz Ahmet Çamur'uz. Kim biliyor musunuz Ahmet Çamur? Sur'daki terör operasyonlarında şehit düştü, 3 kız çocuğunu geride yetim bıraktı. Türkiye'de bir sorun var o da PKK sorunudur. Kürtlerin ve Türklerin en büyük düşmanı PKK'dır" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Anayasa'nın temel niteliklerine, milletin, Türkiye'nin, devletin birlik bütünlüğüne her türlü aykırı sözü duyduklarını belirterek, "Bir konuşmacı, bu kadar bağnaz, kin ve nefret dolu, kendinden başkasını hep tahkir eden, ötekileştiren, hatta terörize eden üslubunu Hacı Bayram Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle maskeleyip soslayıp en önce bu büyük zatların ruhunu incitti. Şimdi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, 'İbo' lakabıyla bilinen o Kaypakkaya'yı, eli silahlı örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir. PKK'dan başka bir şey yok ki! Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz; siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz" şeklinde konuştu