FETÖ mensuplarına yıllık 6 milyon dolar

SABAH'IN ulaştığı soruşturma dosyalarının detaylarında, KHK ile ihraç edilen, tutuklu bulunan veya gaybubet evlerinde saklanan FETÖ silahlı terör örgütü mahrem abileri veya ailelerine 2019 yılı itibariyle her ay 2 bin 500 lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Örgüt üyelerine bu yöntemle yıllık ortalama 4 ile 6 milyon dolar arasında para gönderdiği ortaya çıktı. Diğer taraftan Gülen'in, Pennsylvania'daki varlığını ABD yönetimi bakımından riske atmamak için Türkiye'de haklarında yakalama kararı bulunan "mahrem imamları" Pennsylvania'dan uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.