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mensuplarına yıllık 6 milyon dolar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
SABAH'IN ulaştığı soruşturma dosyalarının detaylarında, KHK ile ihraç edilen, tutuklu bulunan veya gaybubet evlerinde saklanan FETÖ silahlı terör örgütü mahrem abileri veya ailelerine 2019 yılı itibariyle her ay 2 bin 500 lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Örgüt üyelerine bu yöntemle yıllık ortalama 4 ile 6 milyon dolar arasında para gönderdiği ortaya çıktı. Diğer taraftan Gülen'in, Pennsylvania'daki varlığını ABD yönetimi bakımından riske atmamak için Türkiye'de haklarında yakalama kararı bulunan "mahrem imamları" Pennsylvania'dan uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.
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FETÖ mensuplarına yıllık 6 milyon dolar
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