Kuzey Irak'ta son dakika! Peşmerge ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı

Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü bölgesinde Peşmerge Güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada bir Peşmerge hayatını kaybetti. Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lılar dur ihtarına uymadı. Peşmergeler ihtara uymayan PKK aracına ateş açtı, yaşanan çatışmalarda bir peşmerge hayatını kaybetti, 3 terörist de ağır yaralandı.

SİNCAR'DAN ÇIKMAK İSTEMEYEN PKK'LILAR PEŞMERGE'YE SALDIRMAYA BAŞLADI



Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sincar'ın güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için 9 Ekim 2020'de imzaladığı anlaşmanın ardından Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'lı teröristler Peşmerge güçlerine olan saldırılarını artırdı. Bölgeden çıkmak istemeyen PKK'lılar peşmerge güçlerine saldırmaya başladı.

Süleymaniye'de ve diğer kentlerde başlayan sokak gösterilerini organize etti. Tansiyonun yükseldiği Irak'ın kuzeyinde 4 Kasım günü Çemanke yoluna mayın döşeyen PKK'liler Peşmerge konvoyunun geçtiği sırada patlatmıştı. Olayda bir Peşmerge hayatını kaybetmişti. Daha sonra olay yerine desteğe giden güçlere PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte 3 Peşmerge daha yaralanmıştı. Yine 4 Kasım'da Çemanke bölgesinde petrol ve gaz güvenliğinden sorumlu 2 polis PKK saldırısı sonucu yaralanmıştı. PKK'lılar 5 Kasım'da bir kez daha petrol ve gaz güvenliğinden sorumlu polislere saldırı düzenlenmişti.