SON DAKİKA | Yeni tedbirler için kritik toplantı bugün

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni toplantısını gerçekleştirecek. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesi son dönemde hep olduğu gibi koronavirüsle mücadele olacak. Son iki haftadır uygulanan ve üçüncü haftasına girdiğimiz kısıtlamaların salgına etkisi bu toplantıda değerlendirilecek. Tüm rağmen vaka artışı devam eden illere ek yeni tedbirler masada. İşte detaylar;

BAŞKAN TEDBİRLERİN KALKMASI İÇİN "DÜŞÜŞ" ŞARTINA İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Erdoğan'ın "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız" açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.