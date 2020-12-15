Adnan Oktar operasyonu 19 gözaltı! Daha önce FETÖ'den alınmış!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, İstanbul merkezli 9 ilde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 19'unu yakaladı.



Operasyonda yakalanan şüphelilerde birinin daha önce FETÖ'den gözaltına alınan, ancak beraat eden bir Doçent doktor olduğu öğrenildi. Bir devlet üniversitesinde akademisyen olan Ö.T.'nin yanı sıra bir "din kültürü" öğretmeninin de gözaltına alındığı belirtildi. Eyüpsultan'da bir lisede görev yapan din kültürü öğretmeni S.D. ve diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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