Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen eş zamanlı baskından flaş görüntüler

İstanbul merkezli sekiz ilde Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. Örgüt lehine sosyal medyada algı operasyonu faaliyetleri yürüten ve aralarında kamuda görevli üç doktor ile bir öğretmenin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına işte böyle yansıdı.

İşte polis kamerasından Adnan Oktar operasyonu... | Video

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla çökertilen suç örgütünün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, yargılaması devam eden örgütün lideri, yöneticileri ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını artırmak ve örgüt lehine kamu oyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yaptıkları ifade edildi. Örgüt ile iltisaklı olan ve aralarında kamuda görevli üç doktor ile bir öğretmenin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına işte böyle yansıdı.

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